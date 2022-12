Świąteczna sesja z Mikołajem na rynku w Głogowie. Wielu chętnych do zdjęć. Zobaczcie galerię

Jak co roku na w dniu swojego święta na rynku w Głogowie pojawił się święty Mikołaj. Od niedawna jest on już oficjalnie patronem naszego miasta. Świętego powitały dzieci, które następnie dostały możliwość zrobienia sobie zdjęć z Mikołajem. Chętnych nie brakowało i szybko ustawiła się do tego długa kolejka.

Na każdego przyszła jednak pora. Niektóre dzieci dawały też Mikołajowi drobne upominki od siebie.