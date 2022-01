Studniówka „Przyrodniczej" w Głogowie. Tak bawił się Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych. ZDJĘCIA

Na symboliczne sto dni przed maturą uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych spotkali się w restauracji „Pod Starym Głogiem", gdzie razem bawili się na studniówce. W sumie kilkadziesiąt osób z popularnej „Przyrodniczej" wzięło udział w kameralnym, ale pełnym emocji balu.

A zaczęło się od tradycyjnego poloneza odtańczonego przez kilkanaście par. Po nim uczniowie wręczyli kwiaty dyrektor Elżbiecie Sawczak, wychowawczyniom i nauczycielkom obecnym na studniówce.

– Pamiętam was, jak przychodziliście do szkoły jako dzieci, a teraz jesteście już na progu dorosłości. Jestem z was dumna i wiem, że poważnie podejdziecie do zbliżającej się matury. Ale dziś jest czas zabawy – mówiła dyrektor Elżbieta Sawczak.