Studniówka 2023 I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie. Zobaczcie piękne kreacje dziewcząt i szykowne stroje ich kolegów

- Nasz bal jest największy w Głogowie, dlatego tylko hala może spełnić nasze wymagania – dodał dyrektor życząc młodzieży dobrej zabawy. - Życzę im, by w spokoju mogli przygotowywać się do matury, a także bezpieczeństwa i tego by mogli studiować w kraju, w którym przy granicy nie toczy się już żadna wojna.