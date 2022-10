Stroiki na grób droższe niż rok temu. Przy cmentarzu na głogowskim Brzostowie jest jeszcze wybór

W kwiaciarniach przy cmentarzu na Brzostowie w Głogowie coraz większy ruch. Klienci przeglądają, wybierają i zamawiają stroiki na groby bliskich, bo do 1 listopada zostało niewiele czasu. Ceny, w zależności od wielkości ozdoby z kwiatów, rozpoczynają się od ok. 20 zł. Górna granica to blisko 300 zł.

- Ale i tak stroiki i wianuszki są tu tańsze, niż w mieście – ocenia jedna z klientek. - Wszystko drożeje to i kwiaty na grób też.