Straż pożarna jechała na sygnałach do hotelu w Serbach. Co się stało?

Straż pożarna z Głogowa została wezwana przed godz. 13. Do hotelu przy wjeździe do Serbów wezwano ich z powodu alarmu automatycznego systemu. Po przybyciu na miejsce okazało się, że alarm był fałszywy.

– Nie stwierdzono tam żadnego zagrożenia – mówi Tomasz Michalski, oficer prasowy PSP Głogów.

To już kolejny raz w ostatnich tygodniach, gdy dochodzi do podobnej sytuacji w tym miejscu. Strażacy prawdopodobnie będą monitować do właściciela o dokonanie przeglądu systemu alarmowego.