Straceńcy na głogowskim Górkowie. Część 2. Kilkaset osób biegło w 12. edycji Crossu Straceńców 2022. Dużo zdjęć

- Cross Straceńców jest po to, by zmierzyć się z własnymi słabościami, a satysfakcja na mecie jest ogromna. Trasa jest pełna wielu niespodziewanych, naturalnych przeszkód, rowów z wodą i błotem, stromych oraz piaszczystych podbiegów i zbiegów, zakrętów, czyli coś, co ludzie bardzo lubią - mówi Jerzy Górski, pomysłodawca imprezy i wielki propagator zdrowego trybu życia i dodaje: - To są kolejne spotkania ludzi, którzy chcą sobie coś udowodnić. Mamy tu zarówno wybitnych sportowców, ale mamy też ludzi z MONAR-u. Zawsze będę mówił, że ruch w życiu człowieka jest najistotniejszą rzeczą. Dlatego hasłem tegorocznego crossu jest „Ruch to zdrowie”.