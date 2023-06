Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów kończy 10 lat. Z okazji jubileuszu modlili się na mszy, a potem spotkali się w Alei Pamięci

Aleja Pamięci dumą Patriotycznego Głogowa

Czym jest dziś patriotyzm?

Marcin Marciszak przyznaje też, że stowarzyszenie nauczyło go innego spojrzenia na życie. Zarówno on sam jak i jego koledzy doceniają wartości rodzinne.

- Poznawanie historii żołnierzy i ich życiorysów przewartościowało i zmieniło też i nasze życie – przyznaje. - Ma to wpływ na naszą codzienność i na nasze dzieci.

Na pytanie, czym w dzisiejszych czasach jest patriotyzm, prezes stowarzyszenia odpowiada: - Ogromnym poczuciem wdzięczności dla tych, którzy robili wszystko, by nam żyło się dobrze. To także miłość od Ojczyzny, która przekłada się na uczciwość w pracy, w domu, a także szacunek do sąsiada, kolegi czy innych ludzi.