Statek „Ścinawa" zacumował w głogowskiej marinie. To piękna, nowoczesna jednostka pływająca. Zdjęcia

Statek pasażerski „Ścinawa” został oddany niedawno, bo pod koniec września. Kupiło go miasto i gmina Ścinawa, by był atrakcją turystyczną tego miasta. A że jeszcze nie ukończono tam mariny, w której statek mógłby cumować, zatrzymał się gościnnie w Głogowie, gdzie do końca października będzie pływał z dziećmi w półtoragodzinne rejsy po Odrze.

Nowoczesną, pachnącą nowością jednostką dowodzi kapitan Leszek Brzeziński ze Ścinawy, który pływa na statkach (z przerwą) od 1977 roku.

- Jest wyposażony wiele urządzeń elektronicznych, które nam ułatwiają żeglugę – przyznaje. - Jest sonar, radar, radio, czyli wszystko to, co potrzebne, by bezpiecznie pływać.