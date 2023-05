Starszy pan wyszedł z domu i zaginął. Znaleźli go w nocy, kilkanaście kilometrów dalej

Starszy, 83-letni mieszkaniec gminy Sława, miał w zwyczaju wychodzić na popołudniowe spacery. 22 maja jednak mijały kolejne godziny, a starszy pan nie wracał do domu. Zaniepokojona rodzina zaczęła go szukać, a gdy zaczęło robić się ciemno, o pomoc poprosili służby ratunkowe.

– Podjęte policyjne działania, skierowane do poszukiwań patrole policji sprawdzały skrupulatnie pojawiające się informacje. Przyległy teren, drogi dojazdu, pustostany, okoliczne zarośla zostały sprawdzone. Patrole zmotoryzowane objęły monitoringiem wszystkie drogi. W poszukiwania mężczyzny zaangażowani byli również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ze Wschowy oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Sławy, Starego Strącza oraz Śmieszkowa. Komenda Powiatowa Policji we Wschowie chciała podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w akcję poszukiwawczą – mówi nadkomisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.