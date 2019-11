Starszy mężczyzna wpadł pod samochód na ulicy Wojska Polskiego

Do zdarzenia doszło już po zapadnięciu zmroku. 92-latek przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Został potrącony przez samochód marki Opel.

Po zbadaniu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lekarze stwierdzili, że obrażenia starszego mężczyzny nie są poważne. Skutkowały one rozstrojem zdrowia poniżej dni siedmiu.

W tym wypadku to pieszy odpowie za zdarzenie, ponieważ przechodził w miejscu niedozwolonym. Policja przypomina, by po zmroku zachować szczególną ostrożność. Pieszy powinien mieć na sobie widoczne elementy odblaskowe, które pozwalają kierowcą na dostrzeżenie go dużo wcześniej.