Starosta głogowski ze specyficznym poczuciem humoru. Żart nie wszystkim się spodobał

Jak wiemy, od północy obowiązują kolejne obostrzenia dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego. Wśród nich jest też i ta o konieczności zamknięcia wszystkich zakładów usługowych, m.in. fryzjerskich. Co najmniej dla kilkudziesięciu osób Głogowie to dramat i strach o przyszłość.

Tymczasem starosta głogowski Jarosław Dudkowiak, zamieścił na swoim profilu FB post z przerobionym zdjęciem z wystylizowanymi włosami (na co dzień łysy ) i opatrzył komentarzem: „Ufff, zdążyłem przed zamknięciem fryzjera ."

Żart, który jak się domyślamy, miał rozluźnić sytuację, nie wszystkim się jednak spodobał.

Gorąco zrobiło się wśród pracowników samorządowych, którzy uważają, że to wręcz skandal i drwienie z powagi sytuacji.

- Ma czas na takie głupoty? I na dodatek zamieszcza to w czasie pracy? - piszą do nas urzędnicy.

Nie do śmiechu jest też wielu tym, którzy od dziś stracili możliwość zarabiania na życie. - Zwyczajnie mi przykro, że ktoś na takiej pozycji stroi sobie z nas żarty - mówi nam głogowska fryzjerka.

A wy co o tym sądzicie?