Starosta głogowski Jarosław Dudkowiak zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło jednego głosu

Dziś, 23 maja na sesji powiatowej ważyły się losy starosty Jarosława Dudkowiaka. Radni głosowali nad wnioskiem o jego odwołanie złożonym w marcu tego roku przez klub, z którego się wywodzi starosta. Po dyskusji i rozliczeniach padających z obu stron, a także od radnych opozycyjnych PiS, odbyło się tajne głosowanie. Udziału w głosowaniu odmówili radni PiS, więc na 20 obecnych, 14 z nich wrzuciło kartę do urny. Aby starosta stracił stanowisko koniecznych było 13 głosów za odwołaniem. Wynik – 12 głosów za odwołaniem, a dwa przeciw. Tym samym wnioskodawcom zabrakło jednego głosu, żeby pozbawić starostę stanowiska.

Starostowie innych powiatów stanęli murem za Dudkowiakiem

Na powiatową sesję do Głogowa ze wsparciem dla Jarosława Dudkowiaka przyjechali inni starostowie: z Bolesławca, Wałbrzycha, Zgorzelca, Jawora, Środy Śląskiej, Lwówka Śląskiego i Świdnicy. Podkreślali, że reprezentują różne opcje polityczne, ale łączy ich szacunek dla J. Dudkowiaka. Zapewniali, że na sesję nikt ich nie zapraszał i przyjechali z własnej woli, spontanicznie, by go bronić. Jednak zapytani, czy znają powody, dla których złożono wniosek o odwołanie Jarosława Dudkowiaka, nie potrafili odpowiedzieć.