Stare zdjęcia z kronik Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie. Zobaczcie uczniów sprzed lat Kacper Chudzik

Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie podzieliła się z nami zdjęciami ze swoich kronik. Mamy dla Was wyjątkową galerię pełną zdjęć uczniów sprzed lat. Część zdjęć pochodzi z lat 1989-1991 jednak największą ich część stanowią fotografie z kronik świetlicowych prowadzonych w latach 1999-2006. Zobaczcie sami, może znajdziecie siebie lub znajomych? Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.