Stara Tawerna nad Jeziorem Sławskim już czynna! Piękny, przedwojenny budynek dostał drugie życie. Jest restauracja, kawiarnia i bar. FOTO

W Sławie otwarto niedawno kolejne, urokliwe miejsce nad samym jeziorem. W pięknym, drewnianym budynku, który zbudowano w okresie międzywojennym XX wieku jak młodzieżowe schronisko, od niedawna działa Stara Tawerna. Restauracja. Kawiarnia. Port. Obiekt ma restaurację, bar, sale konferencyjne i pokoje hotelowe. Klimatyczne wnętrza nawiązujące do historii budynku robią wrażenie.

- Styl całego obiektu to coś niepowtarzalnego. Wiekowe drewno wraz ze swoją strukturą, wyeksponowane cegły oraz elementy nawiązujące do żeglarstwa przenoszą w całkowicie inną epokę. Można się tu zatrzymać w czasie i wrócić na chwilę do przedwojennej Sławy. Jest to unikalne i niepowtarzalne miejsce na mapie naszej gminy, które warto odwiedzić i przekonać osobiście o wyjątkowym charakterze tego miejsca – zachęca miasto Sława.