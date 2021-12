Stan Wojenny i pacyfikacja kopalni Rudna. Protestowało kilka tysięcy górników

13 grudnia przypada 40 rocznica wprowadzenia przez władze ludowe w Polsce Stanu Wojennego. Te dramatyczne chwile odbiły się też szerokim echem w naszym regionie. W Zakładach Górniczych „Rudna" doszło do największego na Dolnym Śląsku strajku z pierwszych dni stanu.

Dzień po wprowadzeniu Stanu Wojennego górnicy, którzy przyjechali do ZG Rudna na pierwszą zmianę podjęli decyzję o tym, że nie zjadą na dół. Zamiast tego rozpoczął się strajk, z którym chciały poradzić sobie lokalne władze.

Jak wspominają uczestnicy tych wydarzeń, w rejonie Zakładów Górniczych Rudna strajkowało kilka tysięcy osób, również z zakładów podwykonawczych.

– To był jeden z największych strajków robotniczych w Polsce, a na pewno największy strajk pierwszych dni stanu wojennego na Dolnym Śląsku – przypomniał po latach, podczas jednego ze spotkań związanych z pacyfukacją Jan Tabor, jeden z przywódców strajku sprzed 40 lat. – Szacunki historyków mówią, że było nas na obu kopalniach ok. 5-7 tys. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy przyszli nas spacyfikować, my już wiedzieliśmy o zabitych w kopalni Wujek, gdzie też zomowcy zaatakowali górników. To była dla nas bardzo trudna sytuacja. Na szczęście u nas obyło się bez ofiar, głównie dzięki wspaniałej postawie naszych górników i żelaznej dyscyplinie – opowiadał.