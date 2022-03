SPS Chrobry Głogów wygrał na wyjeździe z SMS Spała

Pierwszy set spotkania był bardzo wyrównany, jednak później to już głogowianie zdecydowanie stawiali warunki tego meczu i kontrolowali jego przebieg do samego końca. Ostatecznie wygrali mecz 3:1 i przywieźli do Głogowa komplet punktów.

Zdecydowanym liderem w głogowskiej drużynie był Bartosz Janeczek. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu meczu uzyskał on tytuł MVP spotkania.

SPS Chrobry Głogów awansował w tabeli rozgrywek na miejsce 12.

Wkrótce SPS Chrobry Głogów rozegra na wyjeździe mecz z Chemeko-System Gwardia Wrocław.