Sprzedaż alkoholu w Głogowie znów rekordowa. W 2019 roku przepiliśmy prawie 68 mln zł. RAPORT

Zestawienie, które uzyskaliśmy z urzędu miejskiego w Głogowie podzielone jest na dwie części. Pierwsza przedstawia ile na alkohol wydano w Głogowie w sklepach, druga dotyczy natomiast lokali gastronomicznych na terenie miasta.

Jeśli chodzi o piwo to w 2019 roku głogowianie wydali na nie 30,6 mln złotych. To jedyny przypadek na liście, gdy wartość jest mniejsza niż przed rokiem. Alkohole od 4,5 do 18 proc. kosztowały mieszkańców miasta 5,3 mln zł. Z kolei na najmocniejsze alkohole wydano 25,6 mln zł.

W lokalach gastronomicznych sprzedaż piwa przyniosła dochody rzędu 3,88 mln zł. Za wina i inne alkohole do 18 proc głogowianie zapłacili 448,5 tys. zł, natomiast najmocniejsze trunki kosztowały ich 1,9 mln.

Jeśli liczyć każdego zameldowanego głogowianina (dane razem z nieletnimi), to na głowę rocznie wydajemy nieco ponad 1000 złotych na alkohol.