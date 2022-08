Sprzątają gruzy po zburzonym kominie w Widziszowie. Ale to jeszcze wcale nie koniec wybuchów!

Mija już miesiąc od wysadzenia 222-metrowego komina na Widziszowie. Konstrukcja co prawda na dobre zniknęła z panoramy miasta, co jednak nie oznacza, że w miejscu, gdzie stała nic się nie dzieje. Trwa wielkie sprzątanie ogromnego zwału gruzów i odliczanie do kolejnych eksplozji z użyciem materiałów wybuchowych. Co ciekawe, firma planuje, że zużyje ich trzy razy więcej, niż do wysadzenia komina.

