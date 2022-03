SPR Chrobry Głogów wygrał z MMTS Kwidzyn. Punkty zostają w Głogowie

Pojedynki SPR-u Chrobry Głogów z MMTS Kwidzyn zawsze przynoszą wiele emocji. Oba zespoły w swoich wcześniejszych starciach niejeden raz dawały niezłe show. Nie inaczej było i tym razem. Głogowianie podjęli kwidzynian na własnej hali w ostatni weekend. Ponownie podczas tego starcia pozytywnie wykazał się Rafał Stachera, który został wybrany MVP meczu.

Mecz rozpoczął się dobrze dla gospodarzy, którzy przez pierwszą połowę dominowali na parkiecie. Pomogła w tym sprawna obrona, w której błyszczał właśnie Rafał Stachera, skutecznie blokując gościom drogę do zdobywania bramek. Dzięki ciągłemu budowaniu przewagi głogowianie schodzili na przerwę z zapasem pięciu bramek.

Zmieniło się to jednak w drugiej części meczu, kiedy to goście szybko rzucili się do odrabiania strat. Tym razem to ich obrona błyszczała, a głogowska defensywa zaczęła się powoli kruszyć. Goście skutecznie wykorzystywali wszelkie braki i przed końcem meczu wyszli na prowadzenie.