SPR Chrobry Głogów wciąż bez punktów. W drugiej kolejce przegrał w Piotrkowie

W drugim meczu sezonu 2022/2023 SPR Chrobry Głogów zmierzył się na wyjeździe z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Niestety, choć głogowianie dobrze w mecz weszli, to im dalej w las - tym było gorzej.

A nic nie wróżyło takiego obrotu spraw w pierwszych minutach meczu. SPR pewnie punktował i powoli narzucał gospodarzom swoje tempo. Ale zupełnie jak we wcześniejszym meczu z Orlenem Wisła Płock, tak teraz wszystko posypało się po kilkunastu minutach. Gospodarze zaczęli nadrabiać straty, a po chwili to już SPR musiał gonić wynik. W 20. minucie Piotrkowianin prowadził 11:6. Do przerwy jednak głogowianie nieco się obudzili i zespoły schodziły do szatni z remisem 15:15.

W drugiej połowie jednak to znów gospodarze spotkania zdecydowanie górowali nad przyjezdnymi. I to delikatnie powiedziane, bo przez 19 minut drugiej połowy głogowianie zdobyli zaledwie trzy bramki. Dopiero później zaczęli punktować więcej, ale do tego czasu Piotrkowianin miał już na tyle wysoką przewagę, że o nadgonieniu Chrobry mógł już jedynie pomarzyć.