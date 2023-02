SPR Chrobry Głogów przegrał z Wisłą na starcie drugiej części sezonu. Starcie z wicemistrzami

W pierwszym spotkaniu drugiej części sezonu w PGNiG Superlidze SPR Chrobry Głogów zmierzył się na wyjeździe z ekipą Orlenu Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski byli wyraźnym faworytem tego spotkania i w trakcie meczu dobitnie pokazali swoją dominacją. Obecny lider tabeli zdobył w całym spotkaniu 42 bramki, w tym samym czasie Chrobry umieścił piłce w siatce rywala tylko 22 razy.

Początek spotkania już zapowiadał kłopoty, bo Chrobry długo szukał drogi do bramki przeciwnika. Gdy już jednak trafił, to gra zaczęła jakoś wyglądać i choć gospodarze prowadzili, to Chrobry był w stanie punktować. Ale w pewnym momencie drużyna z Głogowa całkowicie się zacięła. O ile rywale nie mieli problemów ze zdobywaniem bramek, to Chrobry nie punktował wcale. Wystarczyło 10 minut, aby gospodarze zbudowali ogromną przewagę, której nie odpuścili już do końca meczu. W drugiej połowie było to już szczególnie widoczne.