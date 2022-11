SPR Chrobry Głogów kontra Łomża Kielce. Bez niespodzianki w meczu z mistrzem Polski

Innego wyniku raczej nikt się nie spodziewał. W meczu z Chrobrym Głogów ekipa mistrzów Polski do swojego konta mogła dopisać kolejną wygraną w tym sezonie. SPR nie zaserwował niespodzianki i wysoko spotkanie przegrał, jednakże jego początek wyglądał całkiem obiecująco. Pierwsze minuty starcia były jednak wyrównane. Trwało to około 20 minut. Przy stanie 12:11 później gospodarze wybadali przyjezdnych i ruszyli do pewnego zdobywania bramek. Zrobili to na tyle skutecznie, że na przerwę schodzili z przewagą 21 do 12.

Przerwę głogowianie wykorzystali na lekkie złapanie oddechu i na parkiet znów weszli grając punkt za punkt. I tym jednak razem, gospodarze nie pozwolili jednak na to długo i po pewnym czasie znów zaczęli powiększać przewagę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 41:25, a głogowianie wrócili do domu bez punktów.