SPR Chrobry Głogów idzie dalej w Pucharze Polski. Głogowianie wygrali z Piotrkowianinem

Do udanych można zaliczyć spotkanie Chrobrego Głogów z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski, które rozegrano w ramach walki o awans do dalszego etapu Pucharu Polski. Ekipa z Głogowa podjęła Piotrkowianina we własnej hali i wysoko pokonała gości.

Już w pierwszej połowie widać było przewagę gospodarzy, którzy skrupulatnie budowali nadwyżkę bramek nad rywalem. Piotrkowianin utrzymywał tempo zaledwie przez pierwsze minuty spotkania. Później już Chrobry coraz bardziej uciekał gościom. Na przerwę SPR schodził prowadząc 18 do 12. W drugiej części meczu tylko tę przewagę powiększył. Ostatecznie zakończył się on wynikiem 33 do 21 dla Chrobrego Głogów. Tym samym SPR awansował do dalszego etapu Pucharu Polski.