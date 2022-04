Spotkanie autorskie z Beatą Bugałą. Głogowianka to autorka książki „Uskrzydlona"

Napisana przez głogowiankę książka opowiada o życiu na emigracji w Irlandii. Została wydana w ubiegłym roku i można ją kupić w wielu księgarniach internetowych - czy chociażby w Empiku.

Wypadek samochodowy całkowicie odmienia nudne i poukładane życie Beaty. Wierząc, że los dał jej drugą szansę, wraz z chłopakiem kupuje bilety w jedną stronę do Irlandii. Bez znajomości języka, mając zaledwie pięćset euro w kieszeni, wyruszają w podróż po marzenia. Dzięki trudom emigracji Beata odkrywa siebie na nowo. Poznaje, co to głód, tęsknota, samotność i ciężka praca fizyczna, od zmieniania pieluch seniorom w domu opieki po witanie pasażerów na pokładzie samolotu. Mimo wielu obaw i chwil zwątpienia zrywa z dotychczasowymi ograniczeniami i spotyka ludzi, którzy dodają jej skrzydeł. Nowa rzeczywistość pozwala jej dostrzec, że to, co dla innych wciąż jest niedoskonałe, dla niej okazuje się idealne - opisuje książkę wydawca