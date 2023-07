Sportowe emocje w Głogowie. Piłkarze ręczni zagrają w memoriale Matuszaka. WIDEO

Przed nami kolejna, już 29. edycja Memoriału im. Ryszarda Matuszaka w Głogowie. Oprócz Chrobrego Głogów zmierzą się w nim KPR Ostrovia, Górnik Zabrze oraz MMTS Kwidzyn.

Turniej zaplanowano na dni 4-5 sierpnia. Wstęp na wszystkie jego mecze, organizowane w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Ryszarda Matuszaka w Głogowie, będzie bezpłatny. Kibiców na wydarzenie zaprasza Mariusz Gujski, kierownik drużyny KGHM Chrobry Głogów.

– To pierwsze nasze granie po takich dość ciężkich treningach. Zobaczymy na co stać zawodników. Serdecznie zapraszamy kibiców. Oprócz Chrobrego będzie uczestnik tegorocznej Ligi Europejskiej - Górnik Zabrze, MMTS Kwidzyn oraz Ostrovia Ostrów, która też solidnie się wzmocniła. Na pewno będzie to ciekawe granie i sprawdzenie formy – mówi Mariusz Gujski.