Spółka KGHM zaprezentowała wyniki za pierwsze półrocze - stabilna produkcja i zwiększenie przychodów

- Zwiększenie przychodów i wyniku netto, utrzymanie skorygowanej EBIDTA oraz produkcji na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku – Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. w zmiennej makroekonomicznie sytuacji na światowych rynkach stabilnie i bezpiecznie utrzymuje wyniki produkcyjne i finansowe w pierwszym półroczu 2022 roku - czytamy na stronie KGHM.

Grupa Kapitałowa odnotowała zwiększenie przychodów o 3 420 mln PLN (+24 proc.) w stosunku do roku ubiegłego. Jest to związane z korzystniejszym kursem dolara, wyższym wolumenem sprzedaży oraz wzrostem notowań podstawowych produktów. Udało się też poprawić wynik netto GK KGHM o 457 ml zł (+12 proc.). Poziom skorygowanej EBIDTA nieznacznie zmniejszył się w porównaniu do 6 miesięcy 2021 (-4 mln zł).

Produkcja miedzi płatnej w GK KGHM wyniosła 378 tys. ton i jest porównywalna z wynikami pierwszego półrocza 2021 roku. Spółka utrzymuje stabilną produkcję w Polsce i w aktywach zagranicznych.