Śpiewali piosenki „Mazowsza". Eliminacje w Głogowie. Walczą o 10 tys. zł i uwagę zespołu

Wokaliści z całego regionu zjechali 19 stycznia do Głogowa, gdzie odbyły się lokalne eliminacje do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu im. Stanisława Jopka organizowanego przez słynny zespół „Mazowsze". I to właśnie jego utwory należało przedstawić jury, w którego skład w Głogowie wchodziła Dorota Drozd oraz Grzegorz Szczepaniak. Chętni dotarli nie tylko z Głogowa, ale też na przykład z Legnicy czy Bolesławca.

Zobacz nagranie z eliminacji: