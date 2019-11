Specjalny pociąg do Leszna jeszcze przed uruchomieniem połączenia. Kiedy?

Okolicznościowy kurs do Leszna i z powrotem zaplanowano na 8 grudnia. Z tej okazji będą czekały też dodatkowe atrakcje - rytmiczne marsze zagra zespół uczniów Szkoły Muzycznej, będzie serwowana gorąca głogowska herbata i grochówka z pajdą chleba. Ponadto historycy z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej przedstawią historię połączeń na tej trasie.

– Posiadacze biletu będą mogli wybrać się w podróż do Leszna, będą one rozdawane na peronie bezpośrednio przed podróżą. Na bilet i prawo do darmowego przejazdu może liczyć pierwszych 200 osób. Szynobus przyjedzie do Głogowa z Zielonej Góry, a na poszczególnych stacjach na trasie do Leszna, między innymi we Wschowie, na podróżnych będą czekały dodatkowe atrakcje. Pociąg przyjedzie o godz. 10.00, wyruszy do Leszna o 10.30 – mówi Daria Jęczmionka z głogowskiego ratusza.

Od zmiany rozkładu jazdy, który przypada na 15 grudnia, między Głogowem a Lesznem kursować będzie sześć par pociągów. Dodajmy też, że uruchamiane są linie do Lubina i Legnicy.