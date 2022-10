Śp. ks. Aleksander Walkowiak Honorowym Obywatelem Głogowa - taki wniosek trafił do rady miasta

Jak przypomina Dariusz Czaja, radny miejski i pasjonat historii miasta - ksiądz Walkowiak w kolegiacie był pierwszym powojennym proboszczem. Był też znanym regionalistą.

- Księdza trudno było przekonać do opowiadań czy wspomnień, ale jak już to się udało, to mógł mówić w nieskończoność. Powiedzieć, że życie go nie rozpieszczało, to nic nie powiedzieć. Przeżył wojnę, choć jego mieszkanie zniszczyła bomba. Był świadkiem wkroczenia wojsk niemieckich do Gdyni, gdzie wówczas mieszkał z mamą. A gdy już po wojnie wyjechali na Dolny Śląsk, pierwszym przystankiem był Głogów. Jednak ze względu na skalę zniszczeń miasta, zakotwiczyli w Legnicy. Jako uczeń uczestniczył w słynnej Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 roku. Zanim został duszpasterzem, pracował fizycznie na kolei. Cieszę się, że udało mi się namówić księdza do udziału w kilku projektach historycznych, w tym dwóch filmach dokumentalnych. Choć kto go znał, wie, że nie było to łatwe zadanie – wspominał księdza Dariusz Czaja.