Śmierć młodego mężczyzny w Głogowie. Czy to zabójstwo? A może nieszczęśliwy wypadek?

Ciało młodego mężczyzny znaleziono między Kolegiatą a Domem Uzdrowienia Chorych. Jak się dowiadujemy, podjęto jego reanimację, jednak nie powiodła się ona.

– Potwierdzam, że na miejscu prowadzone są czynności. Przyjechał również prokurator – mówi nam Łukasz Szuwikowski z KPP Głogów.

Policjant nie zdradza szczegółów i odsyła do prokuratury, która będzie prowadzić śledztwo w tej sprawie. Wiele wskazuje na to, że śmierć mężczyzny nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Czy był to nieszczęśliwy wypadek, a może do jego śmierci doprowadził ktoś inny? Obecnie sprawdzane są wszystkie możliwości. Prokuratura ma zabezpieczyć ciało do przeprowadzenia sekcji zwłok.

Ruch na miejscu jest utrudniony. Policja otoczyła taśmami teren wokół kolegiaty. Obecnie zbierane są ślady.