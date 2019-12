SM Nadodrze apeluje do lokatorów o zachowanie czystości na klatkach schodowych

Mateusz Kowalski z SM Nadodrze przyznaje, że to efekt sygnałów od pań sprzątających, że w niektórych blokach pod tym względem nie jest najlepiej. – Są osoby, które wychodzą z założenia, że jak nabrudzą, to panie sprzątające wszystko usuną. Przypominamy więc, że stan czystości klatki schodowej często zależy od lokatorów – mówi. Na plakatach czytamy: Każdy, kto wchodzi do budynku mieszkalnego, najpierw przechodzi przez klatkę schodową. Jej stan świadczy nie tylko o zarządcy, ale też o samych mieszkańcach. Oczywiście w gestii Spółdzielni jest utrzymanie korytarzy i całej klatki schodowej w odpowiednim stanie technicznym, ale to lokatorzy powinni chronić ją przed dewastacjami i dbać o porządek w tym miejscu. Panie dozorczynie mają w swoich obowiązkach sprzątanie między innymi klatek schodowych – zamiatają schody, wycierają barierki i poręcze, myją okna. Jednak dozorczyni jest w budynku co najwyżej kilka godzin w ciągu dnia i tylko w dni robocze. Mieszkańcy są najczęstszymi użytkownikami bloku. Dlatego to w ich interesie powinno być, by klatka schodowa była wizytówką bloku. Na co więc powinni zwracać uwagę? Przede wszystkim nie traktować klatki jako drugiego przedpokoju, a co za tym idzie nie wystawiać tam różnych przedmiotów: rowerów, wózków, kartonów, szafek, nie wywieszać obrazków i kwiatów na ścianach. Należy pamiętać, że klatka schodowa to przede wszystkim droga ewakuacyjna i każdy przedmiot na jej trasie może utrudniać ewentualną akcję ratunkową.

Kiedy podczas remontu w mieszkaniu lokator doprowadzi też do zabrudzenia na klatce schodowej (np. podczas wymiany drzwi czy wynoszenia gruzu), powinien sam posprzątać taki bałagan. Podobnie kwestia wygląda, gdy wynoszone są śmieci i część odpadków wysypie się na schodach albo gdy coś wyleje się na klatce – również „sprawca” takiego zabrudzenia powinien je uprzątnąć. Co równie istotne – sprzątanie wycieraczki przed drzwiami do mieszkania i pod wycieraczką należy do właściciela mieszkania.

Mieszkańcy muszą też reagować na wszelkie dewastacje na klatce schodowej – malowanie po ścianach, kradzieże oświetlenia czy wyłamywanie zamków. Czasami do dewastacji doprowadzają sami lokatorzy, którzy nieostrożnie wnoszą meble czy sprzęty rtv na wyższe kondygnacje. Podczas wnoszenia często obijane są ściany lub poręcze, co prowadzi do powstawania uszkodzeń.

Porządek na klatce schodowej to także nie traktowanie jej jako palarni. O tym, jak i o innych kwestiach związanych z zachowaniem porządku na klatce schodowej, mówi między innymi Regulamin użytkowania budynków. W dużej mierze są to jednak sprawy dobrych obyczajów i kulturalnego zachowania.

Jeśli zatem mieszkańcy wspólnie z dozorczyniami zadbają o to, by na klatce panował ład i porządek, taka klatka schodowa stanie się wyjątkową wizytówką budynku. Będzie też dobrze świadczyć o zamieszkujących tam osobach.