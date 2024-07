Słonecznikowa „kwiaciarnia” prosto z pola koło Krzepielowa znowu działa! Złotówka za kwiatek! Dodatkowo kupisz kolby kukurydzy

Właściciel - Jarosław Michalski, rolnik z Krzepielowa przyznaje, że w tym roku nie planował tego, ale ludzie zasypywali go pytaniami o słoneczniki, więc postanowił znowu otworzyć „kwiaciarnię”.

- W tamtym roku zrobiłem to z konieczności, bo nie miałem gdzie sprzedać słonecznika. I faktycznie pomysł bardzo trafił do ludzi – mówi nam Jarosław Michalski. - Przyjeżdżali po nie z całej okolicy. Samoobsługa też się sprawdziła. Były nawet fajne sytuacje, że w skrzynce na pieniądze znajdowałem kartki typu: jechaliśmy do wujka na imieniny, zerwaliśmy 12 słoneczników, ale nie mieliśmy przy sobie gotówki. Jak będziemy wracać to zapłacimy. - opowiada. - No i następnego dnia ponownie karteczka, że za tamte zapłacone i wzięliśmy kolejne – śmieje się rolnik.