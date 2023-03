Sława zaprasza na słoneczny weekend. Zobaczcie choćby piękny, odnowiony park nad Jeziorem Sławskim Grażyna Szyszka

To pierwszy tak wiosenny weekend więc zapraszany na spacer w promieniach do Sławy. Polecamy odwiedzić to miasto i Jezioro Sławskie, bo jest tam sporo miejsc na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, a gdy przyjdzie ochota na odpoczynek, można wypić kawę i zjeść gofra nad jeziorem Kawiarni Tiramisu.