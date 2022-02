Sława: Wandal, który narobił szkód nad jeziorem sam się zgłosił do SCKiW, przeprosił i pokrył koszty naprawy

Kilkanaście dni temu pisaliśmy o tym, że wandale zniszczyli drzwi toalet nad Jeziorem Sławskim. Co prawda, dzięki monitoringowi Straż Miejska wraz z policją ustaliła jego tożsamość, ale sprawa przybrała nieoczekiwany obrót. Wandal sam zgłosił się do SCKiW przed tym, zanim mundurowi pojawili się w jego domu. Był to młody mieszkaniec Gminy Sława.Nie jest to jedyny akt wandalizmu, którego się dopuścił. Zniszczył również kamery monitoringu jednego z lokali działających nad jeziorem.

- Niestety, takich zdarzeń w okresie jesienno-zimowym jest więcej - informuje Tomasz Krzymiński, dyrektor SCKiW. - Ostatnio na gorącym uczynku przyłapany został wandal niszczący ławki nad jeziorem. To również mieszkaniec naszej gminy. On także zapłacił za dewastację.