Sława: Strefa płatnego parkowania zawieszona do odwołania

Pierwotnie czas niepobierania opłat za parkowanie miał trwać do końca marca, potem został wydłużony kolejno do 15 kwietnia i do 1 maja.

W związku z tym, że sytuacja epidemiczna nie ulega znaczącej zmianie, zdecydowano o podtrzymaniu decyzji o bezpłatnym parkowaniu w Sławie.

- Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli na lepsze funkcjonowanie mieszkańców w tym czasie – szczególnie tych, którzy dojeżdżają do pracy lub opiekują się bliskimi osobami, a także przyczyni się do ograniczenia częstotliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców - czytamy na urzędowej stronie.