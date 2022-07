Sława stolicą polskiego rapu. Ruszyła Rap Stacja 2022 (7-9 lipca). Program

Nad Jeziorem Sławskim rozpoczyna się wielki festiwal hip – hopu. To już 6. edycja imprezy, a druga w Sławie. Impreza trwa trzy dni (7-9 lipca).

Rap Stacja to największa taka impreza w Polsce. Przez trzy dni na kilku scenach wystąpi ponad 40 gwiazd. Wśród niech Peja, Żabson, Kaliber 44.

Festiwal odbywa się na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, który na czas imprezy jest do dyspozycji tylko uczestników imprezy.

