Dzień Numeru Alarmowego 112. Posłuchajcie, z czym dzwonią tam ludzie

Dziś (wtorek, 11 lutego) przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Teoretycznie każdy z nas wie, co to za numer i kiedy należy go wybrać. Niestety, wiele osób wciąż dzwoni na 112 z nudów, z głupoty, ze złośliwości, dla zabawy. Niedługo będą za to grozić surowe kary. Posłuc...