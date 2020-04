Sława: Pierwsza kawiarnia nad Jeziorem Sławskim została otwarta

Kawiarnia Tiramisu to znane i lubiane nad jeziorem miejsce serwujące głównie desery, od lodów, gofrów po ciasta i kawę. Lokal czynny był także poza sezonem, a spacerowicze chętnie do niego zaglądali.

W czasie pandemii został zamknięty, ale od dziś, 23 kwietnia, właściciele zdecydowali się na ponowne otwarcie, tyle że na nieco innych zasadach. Proszą też, aby przestrzegać wszelkich obowiązujących obostrzeń i zachować dystans.



Oto, co napisali na swoim profilu Facebooka:

Zaczniemy od tego, że kawiarnia w pierwszej kolejności zostanie otwarta nad jeziorem. I teraz od razu apel do tych, którzy uznają, że zachęcamy do przyjazdu tutaj, do Sławy. Nie zachęcamy. Ten kto nie chce i chce nadal w 100% przestrzegać rekomendacji, niech zostanie po prostu w domu. My chcemy pracować, więc otwieramy kawiarnię od jutra (23.04 - przyp. red.) aby ewentualny ruch z weekendu rozłożył się na te kilka dni i na ośrodku nie przebywało zbyt dużo osób. ❗️

Po zniesieniu zakazu przebywania na SCKiW oraz konsultacji z instytucjami zajmującymi się higieną i epidemiologią, możemy działać NA WYNOS nad jeziorem.

Oznacza to mnóstwo zmian, które i my i Wy musicie spełnić, aby kawiarnia mogła jakkolwiek działać. A więc:

1. w tym roku nie będzie możliwości z korzystania z ogródka. Do końca tego sezonu, a może i nawet roku, ta część kawiarni zostaje wyłączona z użytku. Jak wiecie, nasz ogródek mieści ponad 50 osób, to zbyt duża ilość w jednym pomieszczeniu.

2. wejście do kawiarni i miejsce przy ladzie zostaje zabudowane, dostępne będą dwa okienka, z 1.5 metrową odległością od siebie. Jedno stanowisko do przyjmowania zamówienia, kasowania i wydawania lodów, drugie do odbioru kawy i gofrów.

3. przy każdym z okienek możne znajdować się tylko 1 osoba

4. kupujących obowiązują maseczki. My również będziemy pracować w maseczkach i rękawiczkach.

5. w tym roku płatność przyjmowana będzie wyłącznie kartą. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia poprzez wymianę gotówki, terminal wyposażony będzie w płatność zbliżeniową, blik oraz standardowo z wpisaniem pinu, gdy wartość zamówienia przekroczy 100zł.

6. przed kawiarnią naklejona zostanie taśma oznaczająca bezpieczną odległość co 1.5-2 m. Tak tak też będzie musiała wyglądać teraźniejsza kolejka. Jeśli odległości nie będą zachowane, zmuszeni będziemy do zaprzestania sprzedaży.

7. lody nie będą sprzedawane w wafelkach, które można było do tej pory spożywać wraz z lodami, a w jednorazowych kubeczkach. Dodatkowo łyżeczki, serwetki będą podawane przez nas, aby zminimalizować ilość dotykania tych rzeczy, warto mieć również swoją paczkę chusteczek.

8. zalecamy spożywać lody, gofry w bezpiecznej odległości lub we własnych środkach komunikacji, czyli w swoich samochodach.

9.będzie możliwość zamówienia i spakowania produktów na wynos do domu, aby bez potrzeby nie przebywać na terenie ośrodka

10.nie będą już obowiązywały plastikowe numerki, które klient otrzymuje po złożeniu zamówienia. Od teraz do każdego zamówienia będą wpisywane kolejno numery, a klient otrzyma kartkę z napisanym numerem, który wyświetli się na tablicy, gdy zamówienie będzie gotowe.

11. W PRZYPADKU, GDY POWYŻSZE WARUNKI NIE BĘDĄ SPEŁNIANE LUB NA TERENIE OŚRODKA BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE NIEPOTRZEBNE ZGROMADZENIA jako dzierżawcy i właściciele kawiarni mamy prawo reagować na łamanie zasad.

To podstawowe zasady, których będziemy musieli się wzajemnie nauczyć i wdrożyć, aby móc bezpiecznie działać.

Jak już wspomnieliśmy, kawiarnia będzie otwarta w ciepłe dni (powyżej 15 stopni C) od godziny 12 do 19. W weekendy godziny otwarcia pozostają bez zmian.

Cieszymy się, że powoli wracamy do normalności, ale niech to nie zmyli nikogo, bo problem nadal istnieje...

Dbajmy o siebie nadal i widzimy się nad jeziorkiem! Do zobaczenia