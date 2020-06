Sława: Od soboty ruszają kąpieliska nad jeziorem. Nowa plaża czeka na turystów. Sprawdź, ile koszuje wjazd na teren SCKiW

Od soboty 27 czerwca rozpoczyna się sezon kąpielowy. W tym roku na terenie Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW będą funkcjonowały dwa zgłoszone i strzeżone przez WOPR Sława kąpieliska. Jedno z nich jest całkiem nowe.

Zanim w wodzie przy nowej plaży pojawią się miłośnicy kąpieli i było bezpiecznie, wytyczono miejsca adekwatne do poziomu wody.

Na nowej plaży stanie wieżyczka ratownicza, a ratownicy będą do dyspozycji codziennie w godzinach 10 -18.

Przed otwarciem plaż, każdorazowo czyszczone jest także dno, ponieważ znajdowane są tam różnego rodzaju przedmioty, w tym szkło.

- Drodzy goście ośrodka SCKiW przypominamy, że śmieci powinny trafiać do koszy, nie do jeziora. Dbajcie o to, co oferuje ośrodek - apelują pracownicy SCKiW.

Wjazd na teren obiektów SCKiW to 20 zł. Opłata jest pobierana do 30 września.

