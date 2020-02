Sława przygotowuje się do nowego sezonu. A w tym roku odda dla wypoczywających nową plażę i kąpielisko nad Jeziorem Sławskim. Do dyspozycji będzie 185-metrowa kamienna promenada z chodnikiem i balustradą, a plaża, która jest już niemal gotowa, ma długość ponad 180 metrów. Wszystko będzie też oświetlone. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na marzec tego roku, a jej koszt to blisko 5 mln zł.

