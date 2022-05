Śladami Twierdzy Głogów. Zwiedzanie miasta z okazji Majówki. ZDJĘCIA

1, 2 oraz 3 maja w Głogowie organizowane jest zwiedzanie miasta śladami Twierdzy Głogów. To jedna z majówkowych atrakcji. Drugiego dnia imprezy, w samo południe, kolejna grupa ruszyła w miasto. Rozpoczęli od fosy miejskiej, by przejść do kolejnych fragmentów dawnych fortyfikacji.

Przewodnikiem w tej wyprawie był miejski radny i pasjonat lokalnej historii - Dariusz Czaja.