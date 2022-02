Śladami księżnej Daisy - nowa wystawa zdjęć na głogowskim dworcu

Od kilku dni można w holu dworca można oglądać najnowszą wystawę zdjęć Grażyny Sroczyńskiej. Galeria pod tytułem „Śladami księżnej Daisy” jest wspomnieniem pobytu głogowianki w sanatorium w Szczawnie Zdroju.

- Zachwyciła mnie magia tego miejsca związana z piękną Daisy. Dom Zdrojowy zachował elementy pamiętające tamte czasy. Obrotowe drzwi wejściowe, piękny hol, piętro z balkonami wokół tego holu. Szkoda, że z powodu pandemii nie było żadnych rozrywek. Dziś większość pacjentów to pary małżeńskie, które przyjechały na rehabilitację a przy okazji chciałyby się wyszaleć na parkiecie – przyznaje Grażyna Sroczyńska.

Na wystawie można zobaczyć m.in. dom zdrojowy i inne sanatoria, pałac w Książu, stado ogierów i piękną porcelanę z muzeum w Wałbrzychu.

To już kolejna wystawa fotografii głogowskiej podróżniczki.

- Nie spodziewałam się, że te nasze wystawy cieszą się takim zainteresowaniem. Podczas wymiany zdjęć ludzie zatrzymywali się, by pochwalić pomysł i same fotografie. Zebrało mi się mnóstwo komplementów, aż czułam się onieśmielona. Podróżni lepiej pamiętają co prezentowałam niż ja sama. Zapisałam kilka kontaktów w Polsce a nawet w Kanadzie. Może wreszcie uda mi się zrealizować dawne projekty – dodaje głogowianka, której bardzo zależy, aby utrzymać wystawę, bo wrosła ona w klimat pustego dworca i jest wizytówką miasta na początku i końcu podróży. - Działamy zupełnie charytatywnie, wręcz ponosimy koszty wydruku zdjęć. Może ktoś pomoże nam finansowo w wydruku zdjęć na przyszłą wystawę? - pyta autorka.