Skarbona Fundacji Hospicjum jest już w głogowskich sklepach. Sprawdź, gdzie i kiedy można wrzucić pieniądze

– Cieszę się, że mamy kolejną przedświąteczną zbiórkę na hospicjum. W tym roku udało się zebrać 240 tysięcy złotych. To fantastyczny wynik, a to wszystko dzięki ofiarności głogowian – mówiła dr Aleksandra Glińska. – Pamiętam, jak podczas ostatniej akcji ktoś mnie zapytał, czy głogowianie mają otwarte serca, ten wynik to pokazuje.

Do akcji włączyły się wszystkie duże sklepy w Głogowie, oprócz jednego - sklep Carrefour. Oprócz skarbony, do kupienia za symboliczny datek są gadżety wykonane także przez więźniów z Rawicza.

W sumie do Głogowa na ten szczytny cel trafiło około 800 różnych, ręcznie robionych świątecznych osób. Do tego więźniowie dorobili kilka kolejnych, mniejszych, ale niemal identycznych skarbon w kształcie serca.

Harmonogram pracy skarbony:

Poniedziałek, 16 grudnia –Castorama

Wtorek, 17 grudnia Intermarche

Środa, 18 grudnia Galeria Głogovia

Czwartek, 19 grudnia Galeria Głogovia