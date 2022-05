Silne burze nad Głogowem. Najgorzej ma być w nocy z piątku na sobotę (20/21 maja)

W piątek, 20 maja szykuje się spora zmiana w pogodzie. Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznymi burzami, które przejdą nad naszym regionem. Obowiązują od dziś, od godziny 16 do soboty, 21 maja do godziny 4.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu początkowo od 10 mm do 15 mm, a w nocy od 15 mm do 25 mm. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr w porywach początkowo do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h, a w nocy do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz z silnymi zjawiskami dotyczyć będzie godzin nocnych.