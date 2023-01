Siedem bramek Chrobrego Głogów w sparingu z Błękitnymi Stargard

W sumie osiem bramek padło podczas sparingowego meczu Chrobrego Głogów (Fortuna 1. Liga) z Błękitnymi Stargard Szczeciński (3. Liga). Siedem z nich było autorstwa głogowian, jedna gości ze Stargardu.

- Cieszy zwycięstwo i to że było bezdyskusyjne. Szkoda jednego błędu, ale wiadomo - to piłka, niestety takie się popełnia. Mimo wygranej usiądziemy i przeanalizujemy, co zrobiliśmy źle – mówił po pierwszej grze kontrolnej trener Marek Gołębiewski.

W kadrze Chrobrego znaleźli się i strzelali bramki także młodzi zawodnicy.

- Nie bez kozery wzięliśmy do kadry tych uzdolnionych chłopaków z rocznika 2005. Mamy drugi zespół w trzeciej lidze, a to jest dobry poziom do ogrywania. Tworzydło czy Bartlewicz to chłopcy tam grający i to dobry czas, żeby ich sprawdzić. A Pieczarka, Jóźwiak, Iwanowicz, Zarówny czy Szafer w bramce - oni wszyscy są w szerokiej kadrze i mają szansę na grę, a to zależy od nich. W środę zdali egzamin, bo dobrze wypadli na tle dobrego rywala – dodał trener.