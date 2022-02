Siatkarze z Głogowa z kolejnymi punktami. SPS wygrał w Będzinie

W tym spotkaniu SPS Chrobry Głogów zdecydowanie nie był liderem. Głogowianie walczyli na wyjeździe z wiceliderem tabeli 1. ligi. MKS Będzin nie zapowiadał się więc na łatwego przeciwnika. I faktycznie, takim nie był. Mimo tego jednak, głogowianie wywalczyli wygraną. W dodatku są pierwszą drużyną, która w tym sezonie pokonała MKS w jego hali.

– Na pewno mecz mógł się podobać kibicom. Było dużo walki i dramaturgi. Cieszymy się, że udało się nam wygrać, a do tego z jednym z faworytów do awansu – mówi Stanisław Wawrzyńczyk, MVP meczu.

W sumie spotkanie trwało pięć setów. Pierwsze dwa wygrali głogowianie do 19 i 23. Potem górą byli gospodarze, wygrywając sety do 22 i 16. Ostatecznie, o wygranej zadecydował tie-break, w którym SPS Chrobry Głogów wygrał do 23.