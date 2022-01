Siatkarze bez punktów w nowym roku. Przed SPS Chrobry Głogów wyjazdowy mecz

W ostatnim tygodniu siatkarze SPS-u Chrobry Głogów rozpoczęli zmagania w rundzie rewanżowej. Początek nowego roku nie był jednak dla głogowian łaskawy. Przegrali oba spotkania, w których wystąpili w ostatnich dniach.

Pierwszy z nich rozegrali 5 stycznia. Pomarańczowo-Czarni zmierzyli się w nim z KS Lechia Tomaszów Mazowiecki. Głogowianie nie zdobyli w tym spotkaniu ani jednego seta. Na boisku sporo się działo, ale wynik nikogo w Głogowie nie mógł zadowolić.

– To był dobry mecz, ale za to nie dostaje się punktów do tabeli. Nie zasłużyliśmy na porażkę 0:3. Zasłużyliśmy chociaż na jeden punkt – mówił po meczu trener SPS Chrobry Głogów Dominik Walenciej.