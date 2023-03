Siatkarskie zmagania w Głogowie. To już 18. memoriał Zbigniewa Szadaja. ZDJĘCIA

Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie już po raz osiemnasty zorganizował Memoriał im. Zbigniewa Szadaja, turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych z Głogowa i okolic. W tegorocznej edycji wzięło udział 12 drużyn reprezentujących szkoły z całego regionu.

Memoriał im. Zbigniewa Szadaja to coroczna impreza sportowa, która odbywa się w hołdzie dla pamięci Zbigniewa Szadaja. Turniej ma na celu propagowanie aktywnego stylu życia wśród młodzieży, a także integrację uczniów i promocję szkoły. Organizatorzy Memoriału im. Zbigniewa Szadaja podkreślają, że turniej to nie tylko okazja do rywalizacji sportowej, ale także czas na budowanie relacji i wymianę doświadczeń między uczniami różnych szkół.

Memoriał im. Zbigniewa Szadaja to wydarzenie, które co roku przyciąga coraz wielu uczniów i sympatyków sportu. W 20-letniej jego historii nie odbył się on dwa razy, z powodu pandemii. Szkoła wróciła do jego organizacji i planuje zachować tę tradycję w następnych latach.