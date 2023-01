Shell otworzy wkrótce stację benzynową przy DW 329 w Jerzmanowej. Co budują tuż obok niej?

- To duża stacja paliw, spora powierzchnia sklepowa i teren utwardzony. Zyskamy nowego płatnika podatku od nieruchomości. Cieszymy się, że mieszkańcy będą mieć takie małe centrum handlowe. Jerzmanowa się rozbudowuje, więc zamiast na zakupy do Głogowa czy Polkowic, będzie można zrobić je na miejscu – dodaje.

Waldemar Szpilewicz, sekretarz Urzędu Gminy w Jerzmanowej przyznaje, że dla gminy takie inwestycje do kolejne wpływy do budżetu.

Dobiega końca duża inwestycja przy DW nr 319 koło Jerzmanowej. Na sporej działce w kształcie klina, przy zjeździe do miejscowości od strony Polkowic stanęła duża stacja benzynowa Shell. Oprócz budynku głównego i dystrybutorów z paliwem jest też myjnia samochodowa. Jak się dowiedzieliśmy, jeszcze w tym tygodniu mają być przeprowadzone ostatnie odbiory techniczne obiektu. Otwarcie stacji odbędzie się na dniach. Pracę na stacji benzynowej znajdzie osiem osób.

Biedronka obok stacji paliw w Jerzmanowej

Obiekt stawiała firma Stacon z Kadzidła w województwie mazowieckim. Firma postawiła tuż obok drugi duży budynek, w którym będzie działać sklep sieci Biedronka. Będzie to mały sklep o powierzchni ok. 400 mkw.

Prace wewnątrz są już bardzo zaawansowane. Wszystko wskazuje na to, że obie nowe inwestycje zostaną oddane jednocześnie.