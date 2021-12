Seniorzy z DDP w Głogowie wreszcie będą mieli windę

Projekt budowy windy, która posłuży seniorom z DDP przy ul. Słowiańskiej zostanie zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budynek powstał w 1938 roku, a od blisko 40 lat kamienica jest siedzibą Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”. Z jej oferty korzysta kilkuset seniorów.

Seniorzy, którzy do nas przychodzą to są ludzie 70 plus. W tej chwili nawet wchodząc na parter muszą pokonać kilka schodów. Na parterze mieści się stołówka i szatnia ale zajęcia, rehabilitacje odbywają się na pierwszym piętrze i żeby tam wejść wiele osób ma już problem – mówi Karina Taudul, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

W placówce trwają właśnie przygotowania i drobniejsze remonty. Wśród nich jest przebudowa klatki schodowej.

W trakcie głosowania na Budżet Obywatelski pracownicy i osoby korzystające z DDP robiły co mogły, aby pozyskać nowe głosy na projekt.

– W tym czasie organizowałam nawet dwa spotkania tygodniowo z seniorami, gdzie mobilizowaliśmy ich do zbierania głosów wśród sąsiadów, znajomych i rodziny. I to działało! Nasi podopieczni przynosili kilkanaście podpisanych wniosków, które my później wrzucaliśmy do urny w bibliotece. Duża mobilizacja była także wśród pracowników – zbieraliśmy głosy poprzez swoje kontakty, media społecznościowe oraz znajomych – mówi Agnieszka Dyk, kierownik DDP.